‹ Önceki Haber Merkez Bankası bekleniyor Merkez Bankası bekleniyor

Küresel fonların altın yatırımında 'güvenli liman' yükselişi

08.09.2019 - 11:48 | Son Güncelleme :
Küresel fonların altın yatırımında 'güvenli liman' yükselişi | Ekonomi Haberleri

Küresel altın yatırım fonlarının altın varlıkları ağustosta aylık 122,3 ton artarak 2 bin 733 tona ulaştı. ABD'de altın fonlarına, yıl başından bu yana toplam 7,4 milyar dolarlık para akışı oldu.

Dünya genelinde altın bazlı yatırım fonları ağustosta 122,3 ton altın alarak, altın varlıklarını üst üste üçüncü ayda da artırdı.

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı rapora göre ağustosta küresel bazda altın fonlarına yaklaşık 6 milyar dolarlık para akışı gerçekleşti. Fonların tuttuğu altın miktarı ağustosta bir önceki aya göre 122,3 tonluk artışla 2 bin 733 tona yükseldi.

Ağustos ayında artan jeopolitik ve siyasi riskler yatırımcıların risk iştahında düşüşe sebep olurken, bu durum güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı.

Altın fonlarının portföylerindeki altın miktarı son üç ayda kesintisiz şekilde artış kaydederken, altın miktarı sene başından bu yana yüzde 10,4 yükseldi.

Altın talebindeki artışta küresel faiz oranlarındaki düşüş ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesi etkili oldu. Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimin jeopolitik riskleri artırması da önemli rol oynadı.

Altın fonlarının tuttuğu altın miktarı ağustosta 2 bin 733 tonla 2012'deki 2 bin 791 tonluk tarihi zirveye yaklaştı. Analistler, küresel ekonomide yaşanan parasal genişlemenin ve süregelen belirsizliklerin desteğiyle 2012'deki bu seviyenin yakın zamanda aşılacağını tahmin ediyor.

ABD'Lİ FONLAR AĞUSTOSTA 76,3 TON ALTIN ALDI

Ağustos ayında altın fonlarına gerçekleşen para akışında ilk sırayı yaklaşık 3,7 milyar dolarla ABD alırken, ülke fonlarının topladığı altın miktarı 76,3 ton oldu. Böylece ABD'de altın fonlarına, yıl başından bu yana toplam 7,4 milyar dolarlık para akışı oldu.

Aynı dönemde İngiltere altın fonları varlıklarını 21,7 ton artırırken, Çin 9,7 ton, Almanya 6,2 ton ve İsviçre 3,1 ton yükseltti. Fon bazında ağustosta en çok alımını 54,9 tonla ABD'li SPDR Gold Shares yatırım fonu yaparken, bu fonu 18,4 tonla ABD'li iShares Gold Trust ve 9,3'er tonla İngiliz iShares Physical Gold ETC ve Invesco Physical Gold ETC fonları takip etti.

ALTIN VARLIKLARINDA KUZEY AMERİKA LİDER

Rapora göre, Kuzey Amerika fonları ağustosta 78 tonla altın alımında başı çekerken, bu fonlara 3,8 milyar dolar seviyesinde para girişi gerçekleşti.


‹ Önceki Haber Merkez Bankası bekleniyor Merkez Bankası bekleniyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.987 Değişim: -1,29% Hacim : 7.076 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.936 06.09.2019 Yüksek 100.402
Açılış: 100.166
5,7122 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6843 07.09.2019 Yüksek 5,7298
Açılış: 5,6881
6,3056 Değişim: 0,27%
Düşük 6,2723 07.09.2019 Yüksek 6,3317
Açılış: 6,2888
276,75 Değişim: -0,38%
Düşük 275,28 06.09.2019 Yüksek 280,69
Açılış: 277,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.