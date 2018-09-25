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Küresel enerji talebi yüzde 33 büyüyecek

25.09.2018 - 14:55
Küresel enerji talebi yüzde 33 büyüyecek

OPEC, küresel enerji talebinin 2040 yılına kadar yüzde 33 büyüyeceği açıklamasında bulundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, küresel enerji talebinin 2040 yılına kadar yüzde 33 artmasının beklendiğini söyledi.

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İspanyol petrol ve doğalgaz şirketi Cepsa'nın bugün düzenlediği bir toplantıda konuşan Barkindo bir soruya karşılık olarak, görülebilir gelecekte petrolün enerji bileşiminde önde gelen bir yer tutmaya devam edeceğini belirtti.


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