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Küresel enerji talebi 2040'ta yüzde 34 artacak

14.11.2019 - 12:27
Küresel enerji talebi 2040'ta yüzde 34 artacak | Ekonomi Haberleri

Küresel enerji talebinin 2040'ta geçen yıla göre yüzde 34 artışla 19 milyar 177 milyon ton petrol eş değerine ulaşması bekleniyor.

AA muhabirinin, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "2019 Dünya Enerji Görünümü Raporu"ndan derlediği verilere göre, geçen yıl toplam küresel enerji talebi 14 milyar 314 milyon ton petrol eş değeri seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde 2040'a kadar en yüksek enerji talebi, 8 milyar 208 milyon ton eş değer petrolle Çin'in de içinde yer aldığı Asya-Pasifik ülkelerinden gelecek. Bu bölgeyi, 2 milyar 686 milyon ton eş değer petrolle Kuzey Amerika izleyecek.

Avrupa'da ise enerji talebi 2040'a kadar 530 milyon ton petrol eş değeri azalacak. Avrupa, bu azalışa rağmen, Asya-Pasifik ve Kuzey Amerika'nın ardından 1 milyar 723 milyon ton eş değer petrolle enerji talebi en yüksek üçüncü bölge olacak.

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Avrupa'yı 1 milyar 318 milyon ton eş değer petrolle Afrika ve 1 milyar 206 milyon ton eş değer petrolle Orta Doğu bölgesi izleyecek.

Mevcut politikalarla devam edilmesi halinde, küresel enerji talebinin 2040'ta 2018 'e göre yüzde 34 artışla 19 milyar 177 milyon ton petrol eş değerine ulaşacağı öngörülüyor.

PETROL TALEBİ ARTACAK

Küresel enerji kaynakları arasında en yüksek talep yine petrolde yaşanacak. Geçen yıl ortalama 96,9 milyon varil olan günlük küresel petrol talebi, 2040'ta 106,4 milyon varile yükselecek.

Küresel petrol talebinde Asya-Pasifik bölgesi günlük 39,2 milyon varille ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi 19,1 milyon varille Kuzey Amerika takip edecek. Öte yandan, küresel petrol arzının 2040'ta günlük 106,4 milyon varile ulaşması bekleniyor. OPEC'in üretilen petrol içindeki payının ise yüzde 39 olacağı tahmin ediliyor.


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