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"Küresel ekonomi daralabilir"

02.04.2020 - 08:35 | Son Güncelleme :
"Küresel ekonomi daralabilir" | Ekonomi Haberleri

Birleşmiş Milletler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonominin yüzde 1 daralabileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanından açıklanan raporda, virüs salgını nedeniyle karantina ve hareket kısıtlamalarının giderek arttığına; bunun özellikle ticaret, eğlence ve ulaşım gibi fiziksel etkileşim gerektiren sektörleri vurduğuna dikkat çekildi.
Raporda, salgın nedeniyle küresel ekonominin yaklaşık yüzde 1 daralabileceği belirtildi.

İŞSİZLİK ORANI SERT BİR ŞEKİLDE ARTABİLİR

Kısıtlamaların yılın üçüncü çeyreğine uzatılması ve gelir ve harcamaların mali önlemlerle desteklenmemesi halinde dünya ekonomisinin daha fazla küçülebileceği uyarısı yapılan raporda, işletmeler gelir kaybettikçe işsizliğin de sert bir şekilde artabileceği ifade edildi.
Raporda, ekonomik krizin boyutunun da salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ne kadar süreceğine ve büyük ekonomilerin faaliyetlerine ve mali önlemlere bağlı olduğu kaydedildi.

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SAĞLIK HARCAMALARINA ÖNCELİK VERİLMELİ

Virüsün yayılmasının kontrol altına alınması için sağlık harcamalarına öncelik verilmesi gerektiği vurgulanan raporda, salgından en fazla etkilenen hanelere gelir desteği verilmesine yönelik ekonomik teşvik paketinin ise büyük bir ekonomik kriz olasılığını azaltabileceği ifade edildi.

ACİL VE CESUR ÖNLEMLER ALINMALI

Raporda ayrıca sadece salgını kontrol altına almak ve hayat kurtarmak için değil aynı zamanda salgına karşı en savunmasız toplumları ekonomik yıkımdan korumak ve ekonomik büyüme ve finansal istikrarı sürdürmek için acil ve cesur önlemlere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.


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