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Küresel borç rekor seviyede!

05.01.2018 - 08:43

Küresel borç miktarı, 233 trilyon dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

Küresel borç miktarı, Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bir analize göre 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 233 trilyon dolar (2016 sonundan 16 trilyon dolar daha fazla) ile rekor seviyeye dayandı. Özel sektörün finans kesimi hariç borcu Kanada, Fransa, Hong Kong, Güney Kore, İsviçre ve Türkiye'de tüm zamanların zirvesine tırmandı.

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Bununla birlikte borç/GSYİH rasyosu, ekonomik büyümenin hızlanmasıyla birlikte ardı ardına dördüncü çeyrekte de geriledi. Mevcut durumda yüzde 318 seviyesinde bulunan rasyo, IIF verilerine göre 2016 yılının üçüncü çeyreğinde ulaşılan zirvenin 3 yüzde puanı altında bulunuyor.


Etiketler

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  • küresel borç
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