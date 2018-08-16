"Kur seviyesi ekonomik sebeplerle açıklanamaz"

TEB Genel Müdürü Leblebici, oluşan kur seviyesinin ekonomik sebeplerle açıklanamayacağını belirtti.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, piyasalarda yaşanan son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Leblebici, Bloomberg HT'deyaptığı değerlendirmelerde, "Merkez Bankası ve kurumların aldığı önlemlerle sistem çalışmaya başladı ve doğru fiyat ortaya çıktı. Başladığımız yerlere geri dönmeye başladık, bunun arkası da gelecektir diye düşünüyorum" dedi.

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Ümit Leblebici, Türkiye'nin son dalgalanmaların ardından bir 'kural seti' uygulayarak piyasa mekanizmasını çalışır hale getirdiğinin altını çizdi.

"EKONOMİK SEBEPLERLE AÇIKLANAMAZ"

Oluşan kur seviyesinin ekonomik sebeplerle açıklanmasının mümkün olmadığını söyleyen Leblebici "Evet bir takım yapısal sorunlarımız var ama kuvvetli olduğumuz yerler de var. Bunu kriz diye adlandıramayız, bu son dalgalanmanın önceki krizlerle pek alakası yok. Çünkü Türkiye'nin borç yapısı sağlam, borç çevirme kapasitesi sağlam. Yani temel göstergelerimizde problem yok, yaşadığımzı spekülatif atak ve fiyatların bu atakla anormal seviyelere gitmesi" şeklinde değerlendirme yaptı.

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