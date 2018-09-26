"Kur ekonomiyi tamir edecek seviyede kalmalı"

İş Bankası Genel Müdürü Bali, "Kurun bu ekonomiyi tamir edecek seviyede kalması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İstanbul Sanayi Odası (İSO) meclis toplantısında, bankacılık sektörüne ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Bali'nin konuşmasında öne çıkan açıklamalar şöyle:

* Topladığımız kaynağın çok ötesinde kredi vermiş durumdayız

* Bu kriz ile sermaye yeterlilik rasyoları yüzde 13'lere indi

* Bu ülke hem tasarruflarını artırabilmeli, hem de vadeleri uzatabilmelidir

* Sermaye piyasaları derinleşemediği için bu rolü bankalar üstlenmeye çalışıyor

* Kurun bu ekonomiyi tamir edecek seviyede kalması gerekiyor

* Kötü banka fikri mümkündür, riskler güçlü adreste daha iyi yönetilebilir.

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