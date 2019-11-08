Küçük ölçekli şirketler 'finansal yeniden yapılandırma' yapabilecek | Ekonomi Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği, küçük şirketlerin 25 milyon TL'nin altındaki borçlarının yapılandırılması uygulaması için gereken onayları aldı.

Finansal sektöre borcu 25 milyon lira altında bulunan küçük ölçekli şirketler, yeniden yapılandırma kapsamında işlemlerini yapabilecek.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan, finansal sektöre olan borcu 25 milyon lira altında küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın, gerekli onaylar alınarak yürürlüğe girdiği bildirildi

Etiketler