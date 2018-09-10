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Krizin üstünden 10 yıl geçti ama...

10.09.2018 - 16:18
Krizin üstünden 10 yıl geçti ama...

Lehman Brothers'ın çöküşü ve küresel finans krizinin başlamasının üzerinden 10 yıl geçti ancak sanayileşmiş dünyanın büyük bölümü daha tam anlamıyla toparlanamadı. Bu durumun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günü yapacağı politika toplantısında açıkça görülmesi bekleniyor.

Euro bölgesinin bazı önde gelen ekonomilerinin, teşviklere rağmen hâlâ kriz öncesi boyutlarına dönememiş olması nedeniyle ECB sağladığı desteği ancak çok küçük miktarlarda geri çekebiliyor.

Reuters'da yer alan habere göre; başkan Mario Draghi bir kez daha, toparlanmayı aksatmamak için daha uzun bir süre gereken desteği sağlama vaadini tekrarlayacak.

Dışarıdan bakıldığında ekonomi sağlıklı görünüyor. Büyüme altıncı yılında, istihdam rekor yüksek düzeylerde, ücretler nihayet artıyor ve enflasyon 2010'ların sonunda bankanın hedefine yaklaşacak gibi görünüyor.

Bütün bunlar, Draghi'nin Ekim'den itibaren tahvil alımlarını yarıya indirmek ve yıl sonuna doğru tamamen bitirmek yolundaki "beklentisini" destekleyecek unsurlar.

Buna rağmen yatırımcılar, destek programını çoktan fiyatlandırdıkları için, ECB'nin dilindeki böyle ince nüansların üzerinde durmayabilirler.

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Onun yerine dikkatler, derindeki tembel enflasyon, siyasi çalkantılar ve büyük ülkeler arasında kızışan ticaret savaşı ışığında, ekonomik zayıflama işaretlerine yoğunlaşacaktır. Bütün bunlar büyümeyi rayından çıkarabilir ve ECB'nin aşırı düşük faiz oranları dönemini terk etmesini zorlaştırabilir.

Ubs ekonomistleri yazdıkları bir notta, "İtalya'nın (mali kurallara) uyumu konusundaki belirsizlik ciddi ölçüde arttı, Brexit müzakereleri için son tarih yaklaşıyor, ABD ile ticaret gerilimleri tırmandı ve gelişen piyasalardaki volatilite de büyüyor" dediler.

"SONUÇ OLARAK ECB'NİN BASIN TOPLANTISININ GÜVERCİN HAVASINDA GEÇMESİ BEKLENİYOR."

Gerçekten de büyüme ECB'nin bu yıl projeksiyonlarını aşıyor. Faiz belirleyiciler için önemli bir dikkat noktası olan alt enflasyon ise beklenmedik biçimde yumuşadı.

Bu durum, ECB'nin basın toplantısında açıklanacak olan yeni projeksiyonlarında bazı mütevazi kısıntılar olabileceği izlenimi veriyor.

Yine de Draghi muhtemelen euro bölgesi ekonomisinin gücünün, birkaç ay önceki tahminlerden biraz daha yavaş da olsa, euro bölgesinde yeni istihdam yaratmaya hâlâ yeterli olduğu argümanını kullanacaktır.

Draghi muhtemelen, bunun enflasyon baskısının artmasına yol açacağını ve ECB'nin yapması gerekenin sadece sabırlı davranıp teşvikleri kesmede acele etmemesi olduğunu söyleyecek.

Bu düşünceyle Draghi, muhtemelen faizleri gelecek yaz boyunca da rekor düşük düzeyde tutma vaadini tekrarlayacak. Biraz muğlak olan bu ifade bankaya esneklik ve zaman kazandırıyor.

Aynı gün toplanacak olan İngiltere Merkez Bankası (BoE) da büyük olasılıkla politikasını değiştirmeyecek ve ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılması gerçekleşene kadar geri planda kalacak.

Ekonomistler, hükümetin çıkışı yönetecek bir anlaşmaya varmayı başaramaması halinde bunun İngiltere için büyük ekonomik zarar doğuracağını söylüyorlar.

Commerzbank ekonomisti Peter Dixon, bir "sert Brexit"in İngiltere'de ilk aşamada GSYH'nın yüzde 1.5 düşmesine neden olabileceğini söyledi.

"Analizlerimiz, sekiz yıl sonra gerçek GSYH'nın, Brexit olmasaydı olacak olan baz çizgisinden yüzde 4.5 daha düşük olacağını gösteriyor."

Faiz oranını geçen ay yükselten BoE, bu toplantıda muhtemelen oy birliğiyle faizi sabit tutma kararı alacak ancak düzensiz bir çıkış riski konusunda yapılacak yorumları çok dikkatle izleyecek.

Başkan Mark Carney'in görev süresinin sona ereceği 30 Haziran 2019 tarihinden sonra da başkanlıkta kalmayı düşünebileceği yolunda bir açıklaması, piyasaları rahatlatabilir.


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