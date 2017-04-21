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Krizdeki Yunanistan'ın bütçesi fazla verdİ

21.04.2017 - 15:29

Yunanistan Hazinesinin 2016'da 1 milyar 288 milyon avro bütçe fazlası verdiği bildirildi.

Yunanistan'ın 8 yıldır devam eden mali kriz döneminde ilk kez geçen yıl bütçe fazlası verdiği bildirildi. Yunanistan İstatistik Kurumunun (ELSTAT) açıkladığı verilere göre, Yunanistan Hazinesi 2016 yılında 1 milyar 288 milyon avro fazla verdi. Bütçe fazlasının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı ise yüzde 0,7'ye yükseldi.

Ülkenin kamu borcunun GSYH'ya oranının da yüzde 179'a yükselerek, geçen yıl 314,9 milyar avroya çıktığı kaydedildi.

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Öte yandan, ülkenin kreditörlerinin asgari yüzde 0,5 olarak hedeflediği faiz dışı bütçe fazlasının GSYH'ya oranı ise yüzde 3,9'a yükseldi. Faiz dışı bütçe fazlasının 6 milyar 937 milyon avro olduğu ifade edildi.

Yunanistan ve kreditörleri arasındaki müzakerelerde faiz dışı bütçe fazlası verisi, ülkenin yüksek kamu borcunun ödenebilirliği açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Hedeflenenden yüksek gelen veriyle, borç hafifletmeye yönelik görüşmelerde Yunanistan hükümetinin elinin güçlendiği belirtiliyor. Yunan yetkililer, Uluslararası Para Fonunun (IMF) bahar toplantılarında borç hafifletmeye yönelik bir çözüme ulaşmayı hedeflediklerini ifade etmişti. 


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