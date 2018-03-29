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Kritik veri bugün açıklanacak! İşte piyasa beklentisi

29.03.2018 - 08:15 | Son Güncelleme :
Kritik veri bugün açıklanacak! İşte piyasa beklentisi

Gayri safi yurtiçi hasılanın dördüncü çeyrekte yüzde 7, 2017'de yüzde 7.2 büyüme bekleniyor. TÜİK dördüncü çeyrek GSYH verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 2017'nin son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre  başta Kredi Garanti Fonu (KGF) olmak üzere hükümetin uyguladığı teşviklerin etkisiyle yüzde 7 artması bekleniyor.

Reuters'ın 15 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre dördüncü çeyrek beklentileri yüzde 5.80-9.20 arasında şekilleniyor. Ankette yılsonuna ilişkin büyüme tahmininin medyanı ise üçüncü çeyrek büyüme verileri döneminde yapılan bir önceki anketteki yüzde 6.1'den yüzde 7.2'e yükselmiş durumda.

Ankette 2017 sonu için büyüme beklentileri yüzde 7-7.9 aralığında yer alıyor. Türkiye ekonomisi geçen yıl ekonomide yaşanan yavaşlama sonrası hükümetin sağladığı başta KGF olmak üzere istihdam ve vergi teşviklerinin desteğiyle iç talep öncülüğünde birinci çeyrekte yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.4, üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyüdü. Ekonomik büyüme 2016 dördüncü çeyrekte ise yüzde 4.2 olarak gerçekleşmişti.

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Darbe girişiminin etkilerini azaltmak başta olmak üzere ekonomideki olası bir yavaşlamanın önüne geçmek için geçen yıl hükümet inşaat, beyaz eşya ve mobilya sektörlerine yönelik uygulanan vergi indirimlerinin yanı sıra istihdama ve üretime ve KGF ile kredilere yönelik bir çok teşvik ve destek verdi. Kredi

Garanti Fonu'nun (KGF) 2017'de büyümeye tek başına 1.5-2 puana yakın destek sağlamış olduğu hesaplanıyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2017 için daha önce yüzde 4.4 olan büyüme öngörüsü Eylül sonunda yapılan revizyonla yüzde 5.5'e yükseltildi.


Etiketler

  • GSYH büyümesi
  • OVP tahmini
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