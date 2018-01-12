Cari işlemler açığı açıklandı

Cari açık 2017 Kasım ayında 4.2 milyar dolar ile 3.92 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.12 aylık açık ise 43 milyar 752 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari açık Ocak-Kasım döneminde 39.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken; 12 aylık cari işlemler açığı ise 43.75 milyar dolar oldu. Reuters'ın 12 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, cari işlemler dengesinin Kasım ayında 3.9 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.

TCMB açıklamasında, cari işlemler açığının bir önceki yılın Kasım ayına göre 1.95 milyar dolar artarak 4.2 milyar dolara yükseldiği ve 12 aylık cari işlemler açığının 43.75 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtilerek şu görüşe yer verildi:

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"Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.82 milyar dolar artarak 4.67 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 555 milyon ABD doları artarak 1 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur."

Güncel OVP'ye göre, cari açığın 2017 yılında GSYH'nın yüzde 4.6'sına denk gelecek şekilde 39.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ekonomistlerin beklentisi ise 45 milyar dolar civarında.