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Kritik toplantıdan ne karar çıkması bekleniyor?

25.07.2018 - 12:14 | Son Güncelleme :
Kritik toplantıdan ne karar çıkması bekleniyor?

Avrupa Merkez Bankası'nın, yarınki toplantıda, faizler ve varlık alım programında değişiklik açıklaması öngörülmüyor. Bankanın, toplantıda daha önce alınan kararların hala gerekli olduğuna vurgu yapması ve faizlerin geleceği konusunda daha fazla detay vermesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Yönetim Konseyi, yarın Frankfurt’ta toplanacak. Toplantının ardından bankanın faiz kararları açıklanacak. ECB Başkanı Mario Draghi de alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. ECB'nin haziran toplantısında aldığı önemli kararların ardından, yarınki toplantının oldukça sakin geçmesi bekleniyor.

Son birkaç haftadır politika değişikliğine gidilmesi için güçlü bir neden sunan herhangi bir gelişme de yaşanmadı. Bu nedenle uzmanlar, ECB'nin en erken Eylül 2019'da mevduat faizini 15 baz puan yükselteceğini tahmin ediliyor.

Diğer yandan, banka personelinin yeni büyüme ve enflasyon tahminlerinin de paylaşılacağı toplantıda ayrıca artan korumacılık tehdidi de dahil olmak üzere küresel etkenlerden kaynaklı belirsizliklerin ele alınacağı ön görülüyor.

DRAGHİ’NİN ENFLASYON KRİTERLERİ

Son dönemdeki enflasyon verileri de ECB'nin politika yolunu değiştirmeye yönelik gerçek bir ihtiyaca işaret etmiyor.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mayıs ayında yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2'ye çıktı. ECB Başkanı Draghi, en alt noktalardan yükselmeye başladığından bu yana enflasyon konusunda temkinli davranıyor.

Draghi, halihazırda enflasyonda sürekli bir düzeltmenin onaylanması için 4 kriter belirlemiş durumda. Söz konusu kriterler "manşet enflasyonun orta vadede yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede yoluna girmesi", "enflasyonun dayanıklı olması ve bu seviyelerde yeterli güvenle istikrara kavuşması", "enflasyonun kendi kendini sürdürmesi, yani para politikasının azalan desteğiyle bile yörüngesini koruması" ve "ölçünün herhangi bir Euro Bölgesi ülkesinin enflasyonu değil, Euro Bölgesi'nin enflasyonu olması" olarak sıralanıyor.

FAİZLERİN GELECEĞİ HAKKINDA DAHA FAZLA DETAY GELEBİLİR

Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ve enflasyon dinamiklerini yakından izleyen ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. ECB, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Banka haziran toplantısında faiz oranlarını değiştirmemiş ve faiz oranlarının en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiğini açıklamıştı.

Toplantıda ayrıca aylık net varlık alım miktarının 30 milyar euro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceği, ardından orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin verilere göre yıl sonuna kadar aylık 15 milyar euroya indirileceği ve yıl sonunda da sona ereceği bildirilmişti. Bu arada, ECB'den faizler konusunda ileriye dönük rehberlikte, bir başka ifadeyle sözle yönlendirmede daha fazla ipuçları gelebileceği tahmin ediliyor.

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