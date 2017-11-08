Kredi ve kredi kartı borçlusu arttı

TBB, ekimde bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısının yüzde 5,09 artarak 143 bin 709 olduğunu açıkladı.

Ekim ayında, bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı yüzde 5,09 artarak 143 bin 709 oldu. Geçen ay kişi sayısı 136 bin 162 olarak açıklanmıştı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ekim ayında bireysel kredi borcunu ödememiş kişi sayısı 76.667, bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı ise 86.670 oldu.

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Açıklamada şöyle denildi:

"Yılın ilk dokuz ayında ise bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında artarak 560 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 6,4 oranında azalarak 701 bin kişi oldu.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş toplam kişi sayısı ise 2017 Ocak – Eylül döneminde 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,3 artarak 1.014 bin kişi oldu.

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