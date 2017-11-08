‹ Önceki Haber "Hisse senetlerindeki ralli yeni başladı" "Hisse senetlerindeki ralli yeni başladı" Sonraki Haber › Venezuela, Rusya ile anlaştı Venezuela, Rusya ile anlaştı

Kredi ve kredi kartı borçlusu arttı

08.11.2017 - 14:21

TBB, ekimde bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısının yüzde 5,09 artarak 143 bin 709 olduğunu açıkladı.

Ekim ayında, bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı yüzde 5,09 artarak 143 bin 709 oldu. Geçen ay kişi sayısı 136 bin 162 olarak açıklanmıştı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ekim ayında bireysel kredi borcunu ödememiş kişi sayısı 76.667, bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı ise 86.670 oldu.

##$$IHTIYACKREDIWIDGET##$$

Açıklamada şöyle denildi:

"Yılın ilk dokuz ayında ise bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında artarak 560 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 6,4 oranında azalarak 701 bin kişi oldu.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş toplam kişi sayısı ise 2017 Ocak – Eylül döneminde 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,3 artarak 1.014 bin kişi oldu.


Etiketler

  • kredi kartı borcu
  • TBB
  • yasal takip
‹ Önceki Haber "Hisse senetlerindeki ralli yeni başladı" "Hisse senetlerindeki ralli yeni başladı" Sonraki Haber › Venezuela, Rusya ile anlaştı Venezuela, Rusya ile anlaştı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
112.119 Değişim: -0,14% Hacim : 7.227 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 110.759 08.11.2017 Yüksek 113.018
Açılış: 112.848
3,8838 Değişim: -0,09%
Düşük 3,8685 08.11.2017 Yüksek 3,9010
Açılış: 3,88725
4,5054 Değişim: -0,04%
Düşük 4,4869 08.11.2017 Yüksek 4,5240
Açılış: 4,507
160,33 Değişim: 0,51%
Düşük 158,87 08.11.2017 Yüksek 160,61
Açılış: 159,51
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.