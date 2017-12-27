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Kredi kartlarında biriken puanlar silinecek mi?

27.12.2017 - 15:09 | Son Güncelleme : 27.12.2017 - 17:16

Yeni yıla sayılı günler kala banka ve kredi kartlarında biriken puanların gelecek yıla devredilip devredilemeyeceği merak konusu olurken, banka yetkilileri, söz konusu puanların silinmeyeceğini, 2018'de de kullanılabileceğini ifade ediyor.

Yılın son günlerine yaklaşılırken, vatandaşın yaptığı harcamalar sonucu banka ve kredi kartlarında biriken puanların 2018'e devredilip devredilemeyeceği merak konusu oldu. Bankacılık sektörü yetkilileri, konuya ilişkin basında yer alan yanıltıcı haberlere işaret ederek, vatandaşın mevcutta sahip olduğu puanların yıl sonunda silinmeyeceğini, gelecek yıl da kullanılabileceğini belirtiyor.

Yetkililer, bankalar tarafından düzenlenmiş özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında ise tarih sınırlaması olabileceğine dikkati çekerek, bunlara ilişkin ekstre ve mesaj yoluyla iletilen bilgilendirmelere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Uygulamaların bankadan bankaya değişiklik gösterebileceğine işaret eden yetkililer, kart sahiplerine, puanları konusunda bankalarını arayarak bilgi almalarını tavsiye ediyor. 

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PUANLAR SİLİNMİYOR

Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Yapı Kredi yetkilisi, "Yapı Kredi bireysel kredi kartı ve bireysel TL card müşterileri, World üye iş yerlerinde yaptıkları harcamalardan Worldpuan kazanabilir, bu puanları alışverişlerinde kullanabilirler. Müşterilerimizin kazandıkları Worldpuanlar, kampanya koşullarında belirtilen puan yükleme tarihinden sonra puanların son kullanım tarihine kadar kullanılabilir. Yapı Kredi olarak, biriken Worldpuanları yıl sonunda sıfırlama uygulamamız bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Garanti Bankası yetkilisi de kart müşterilerinin yaptıkları harcamalardan kazandıkları bonus veya millerin yıl sonunda silinmesi şeklinde bir uygulamalarının bulunmadığını bildirdi.Sadece dönemsel ve belirli sektörlere yönelik uyguladıkları veya marka iş birlikleriyle hayata geçirdikleri bazı süreli kampanyalarda, kazanılan bonus ve millerin belirli bir süre içinde kullanılmasının söz konusu olabildiğini ifade eden Garanti Bankası yetkilisi, "Bunların hangi tarih aralığında kullanılabileceği bilgisi ise müşterilerimiz kampanyaya katılırken ve kampanya iletişiminde özellikle belirtiliyor. Bu tarz süreli kampanyalar haricinde, kart sahipleri tüm harcamalarından her zaman bonus veya mil kazanıyor ve bunları herhangi bir kısıtlama ya da silinme olmaksızın diledikleri zaman harcayabiliyor" şeklinde konuştu.

Ziraat Bankası yetkilisi ise kredi kartlarıyla yapılan harcamalarla kazanılan puanların, bir yıl içerisinde kullanılmadığı takdirde gelecek yıla devredildiğini, hiçbir suretle hak kaybının yaşanmayacağını ifade etti.Düzenlenen bir kampanya kapsamında müşterilerin kazandığı puanların ise o kampanyada belirtilen tarihler içerisinde kullanılması gerektiğine işaret eden Ziraat Bankası yetkilisi, "Kampanya kapsamında kazanılan para puanlar kullanılmadığı takdirde kampanyada belirtilen tarih sona erdiğinde silinir ama normal alışveriş harcamalarında kazanılan puanları silme gibi bir uygulamamız yok." dedi. 

GELECEK YILA DEVİR

İş Bankası yetkilisi, Bankamatik kartları ve Maximum özellikli kredi kartları ile yapılan alışverişler üzerinden MaxiPuan kazanıldığını aktararak, yıl içerisinde düzenlenen çeşitli kampanyalar kapsamında ise müşterilere ekstra MaxiPuan sunulduğunu bildirdi. Yıl içerisinde alışverişler üzerinden kazanılan MaxiPuanların, kartlar kullanıma açık olduğu sürece biriktiğini ve herhangi bir süre kısıtlaması olmadan ya da geri alınmadan müşterilerin kullanımına hazır bulunduğunu vurgulayan İş Bankası yetkilisi, şunları kaydetti: "Kampanyalar kapsamında kazanılan ilave MaxiPuanlar, kampanya koşullarında duyurulan belirli bir kullanım süresinin sonunda halen kullanılmamış ise geri alınmaktadır. Maximum Kart sahibi müşterilerimizin alışverişlerinden kazandıkları MaxiPuanlar ile kampanyalardan kazandıkları ilave MaxiPuanlar hakkında tüm koşul ve geçerlilik tarihleriyle ilgili detaylı ve güncel bilgiye www.maximum.com.tr, www.maximiles.com.tr, Maximum Mobil uygulamamız üzerinden ulaşılabilmektedir."

Akbank yetkilisi de hem debit hem de kredi kartlarında bugüne kadar biriken tüm chip paraların gelecek yıla devredileceğini belirterek, "Herhangi bir kesinti yapmadığımız için mevcut chip paralar, yeni yılda da kullanılmaya devam edecek" bilgisini verdi. Vakıfbank yetkilisi ise yapılan harcamalar sonucu bankanın hesap ve kredi kartlarında biriken para puanların silinmediğini, gelecek yıla devredildiğini bildirdi. DenizBank yetkilisi, banka olarak, kartlarda biriken puanların silinmesi yönünde bir uygulamalarının bulunmadığını vurguladı. 


Etiketler

  • bankacılık sektörü
  • kredi kartı
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