Kredi kartında faiz oranları indirildi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi.

TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2.15'ten yüzde 2'ye indi. Yabancı para cinsinden işlemlerde aylık azami faiz oranı yüzde 1.72'den yüzde 1.60'a indi. Aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemler için yüzde 2.65'ten 2.40'a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22'den 2'ye indi. Uygulama 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.