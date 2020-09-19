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Koronavirüs ile e-ihalede 4 kat artış

19.09.2020 - 13:31
Koronavirüs ile e-ihalede 4 kat artış | Ekonomi Haberleri

Kovid-19 sürecinde hız kazanan e-ihalelerin sayısı, bu yılın nisan-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 326 artış gösterdi.

Kamu İhale Kurumunun (KİK) son yıllarda internet ortamına taşıdığı e-doküman, e-tebligat, e-ihale ve e-eksiltme gibi uygulamalar sayesinde 1 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde e-ihale sayısı 4 kattan fazla artış gösterdi.

AA muhabirinin KİK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, e-ihale uygulaması, salgın döneminde kamu kurumlarının ihtiyaçlarını hızlı ve sürecin olumsuz etkilerini asgari düzeye indirerek temin etmelerini sağladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında önemli ölçüde ivme kazanan e-ihalelerin sayısında yüzde 326 artış oldu. Bu yıl nisan-ağustos döneminde gerçekleştirilen 25 bin ihalenin 9 bin 762'si e-ihale yöntemiyle yapıldı. Geçen yılın aynı dönemde ise 24 bin 820 ihaleden 2 bin 289'unda e-ihale tercih edilmişti. Böylece e-ihale sayısı 4 kattan fazla artış gösterdi. Salgın sürecinde e-ihale uygulamasının sağladığı kolaylıklar sayesinde ortalama teklif sayısında yüzde 25 artış kaydedildi.

KİK'in 2017'de devreye aldığı e-ihale uygulamasının kullanılma oranı geçen yıl nisan-ağustosta yüzde 9,22 iken bu yıl aynı dönemde yüzde 39,19'a yükseldi.

"1 MİLYAR LİRAYI AŞAN TASARRUF"

KİK Başkanı Hamdi Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda devreye aldıkları e-doküman, e-tebligat, e-ihale ve e-eksiltme gibi uygulamalarla elde edilen tasarrufun 1 milyar lirayı aştığını söyledi.

Güleç, ihalelerde rekabetin ve saydamlığın tesisiyle, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması ilkeleri doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları, e-şikayet, e-teminat, e-sertifika gibi yeniliklerle sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Hedeflerinin 2021 sonuna kadar kişilerin ihalelere erişimini ve işlemlerini kolaylaştıracak akıllı uygulamalarla kamu alımlarını bütünüyle elektronik ortamda yönetilebilir ve izlenebilir bir yapıya kavuşturmak olduğunu dile getiren Güleç, "Mevcut e-ihale uygulamalarına ilişkin sektör paydaşlarının memnuniyetlerini ölçmeye ve sistemi geliştirmeye yönelik çalışmalar da düzenli olarak yürütülüyor." dedi.


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