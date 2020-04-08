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"Koronavirüs faaliyette olduğumuz bölgelerde daralmaya neden olacak"

08.04.2020 - 17:16
"Koronavirüs faaliyette olduğumuz bölgelerde daralmaya neden olacak" | Ekonomi Haberleri

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, koronavirüs (Kovid-19) salgınının bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerde dikkate değer ekonomik daralmaya neden olmasının beklendiğini bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının EBRD’nin faaliyet gösterdiği bölgelerde önümüzdeki dönemde dikkate değer bir daralmaya neden olmasının öngörüldüğü belirtilirken, daralmanın ardından gelişen ekonomilerde güçlü bir toparlanmanın beklendiği kaydedildi.

Açıklamada bankaların faaliyet gösterdiği ülkelerde daralmanın boyutu ve toparlanmanın hızının koranavirüs ile mücadele kapsamında ülkelerin uyguladığı önlemlerin süresine bağlı olduğu belirtildi.

EBRD’nin açıklamasında koronavirüs nedeniyle 2.Dünya Savaşı’ndan bu yana küresel ekonomik aktivitede en büyük aksamanın yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

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Açıklamada, “Uzun vadede Kovid-19, küresel imalat kümeleşmesinin, belki de imalatın çeşitlendirilmesinin ve üretimin ülkelerin içerisine taşınmasının yeniden değerlendirilmesine neden olabilir.” yorumuna yer verildi.

EBRD’nin açıklamasında, “Eğer tecrit daha uzun zaman devam ederse, bunun ekonomik etkileri dikkate değer şekilde derin olacak. Karantina sürelerinin uzatılması, okulların ve işletmelerin kapalı tutulmasının sürdürülmesi üretim kapasitesinde ciddi kayba neden olacaktır.” İfadelerine yer verildi.

Bu durumun ülkelerin orta vadede büyüme potansiyeline negatif etkisinin olmasının beklendiğinin belirtildiği açıklamada, ileriki dönemde tüketici hizmetlerine dayalı endüstrilerde yapısal zararın görülebileceğine dikkat çekildi.

Bankanın açıklamasında, ülkelerdeki tecrit kararları nedeniyle büyük mali maliyetlerin oluşabileceği ve bu yüzden bazı ülkelerin ciddi mali zorluklar ile karşılaşabileceği de vurgulandı.

Düşük emtia fiyatlarının ihracatçı konumda olan Azerbaycan, Kazakistan, Mogolistan, Rusya ve Tükmenistan gibi ülkelerin ekonomilerini olumsuz yönde etkileyebileceğine atıf yapılan değerlendirmede, Gürcistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Yunanistan gibi ülkelerin milli gelirleri içerisinde turizm gelirlerinin yüzde 20’nin üzerinde paya sahip olduğu, yaşanan duraklamadan bu ülkelerin de olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

EBRD'nin açıklamasında bankanın faaliyet gösterdiği ülkelere ilişkin ekonomik tahminlerini 13 Mayıs'ta güncelleyeceği de kaydedildi.


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