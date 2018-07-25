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Kordsa'dan ABD'de iki satın alma

25.07.2018 - 11:58 | Son Güncelleme :
Kordsa'dan ABD'de iki satın alma

Kordsa CEO'su Çalışkan, ABD'de iki satın alma işlemini tamamladıklarını söyledi.

Kordsa CEO'su Ali Çalışkan; "ABD'de toplam yaklaşık 100 milyon dolara satın aldığımız Fabric Development Inc ve Textile Product Inc'in toplam cirosu 80 milyon dolar; iki şirketin yılın ikinci yarısında bilançomuza 40 milyon dolar katkısını göreceğiz" dedi.

Kompozit alanında organik ve inorganik büyüme hedefiyle yürüdüklerini belirten Çalışkan, inorganik büyüme konusunda da çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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Çalışkan; "Hem ana iş kolu hem yeni iş alanlarında büyüme stratejisi ile devam edeceğiz. Otomotiv ve havacılığın yanı sıra denizcilik ve raylı sistemlere yönelik de büyüme hedefimiz var" dedi.

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