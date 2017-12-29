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Köprü ve otoyollara kur zammı geliyor

29.12.2017 - 13:03

Köprü ve otoyollara enflasyon ve kur zammı kapıda. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü dışındaki köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerinin enflasyona göre artırılacağını söyledi.

Arslan, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde ise 2 Ocak 2017 ile 2 Ocak 2018 arasındaki kur farkına göre bir ayarlama yapılacağını belirtti. Hurriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; 2 Ocak 2017’de kur 3 lira 51 lira seviyesinde bulunuyordu. Arslan, yeni rakamların yılın başında açıklanacağını da söyledi.


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