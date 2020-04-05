Konut hesabında esneklik sağlandı | Ekonomi Haberleri

Türk vatandaşlarının yurtiçinde ilk ve tek konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına “düzenli ödeme yapmama hakları”na ilişkin süreler uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan konut hesabı ve devlet katkısına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, ödeme planı içinde, katılımcıların düzenli ödeme yapmama hakları; aylık ödeme planını seçmeleri halinde bir dönem içinde en fazla üç defadan altı defaya, üç aylık ödeme planını seçmeleri halinde ise en fazla bir defadan iki defaya çıkarıldı. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle düzenlenen ödeme yapmama hakkı değişikliği, 30 Eylül’e kadar geçerli olacak.

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