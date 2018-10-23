Konkordato furyasının faturası ağırlaşıyor | Ekonomi Haberleri

Ekonomide bozulan dengelerin yarattığı tahribat somut biçimde kendini gösteriyor.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam'ın bugünkü yazısı...

Son dönemde şirketlerin konkordato talepleri bir furya halini alırken, bunun faturasının önümüzdeki dönem reel sektör ve bankacılık sektöründeki sıkıntıları önemli ölçüde büyütmesinden kaygı duyuluyor.

Vadesi gelen borçlarını ödeyemez hale gelen ya da ödemeyeceğini gören şirketlerin ticaret mahkemesine konkordato başvurusu çok arttı. Şimdiye kadar 3 binin üstünde şirketin konkordato ilanında bulunduğu belirtiliyor.

İflas erteleme yönteminin kötüyü kullanımı nedeniyle bu yönteme dönüldü ama giderek çok daha yoğun biçimde, bu yolun da kötüye kullanımının olduğu iddiaları ileri sürülmeye başladı. Mahkeme sürecinden konkordato ilan edildiğinde atanan görevlilere ve bilirkişi aşamasına kadar hukuki süreçlerde sıkıntılar bulunduğu konuşulmaya başladı.

Asıl sıkıntı ise tabi ki konkordato ilan eden şirketin çalışanları ve alacaklıları yönünden yaşanıyor. Likidite açısından zora girmiş şirketlerin bu yola başvurması, doğal olarak zincirleme biçimde başka şirketler ve bankaların da likidite sorunlarının büyümesine yol açıyor.

Tabi ki bu şirketten alacaklı bankalar en zor duruma kalan kesimlerden. Bu nedenle bankalar çok daha titiz borç verme prosedürleri işletiyor, dolayısıyla kredi hacminde nominal olarak bile büyük gerilemeler yaşanıyor.

Bankacılara sorduğumuzda konkordato ilan eden şirketler eğer bu ilanı geri çekmezlerse, kredi geri ödemeleri için masaya bile oturmadıklarını, ilanı geri çekerse yani iyi niyetini gösterirse yeniden yapılandırma yoluna gideceklerini söylüyorlar.

Bir başka deyişle iyi niyetli ve imkanı olan banka borçlusu şirketlerin aslında böyle bir yola başvurmadan, kendilerine başvurduklarında gerekli kolaylıkları gösterdiklerini belirtiyorlar. Dolayısıyla konkordato ilanına bankalar tarafından şüpheli bakıldığının da ipuçlarını alıyoruz.

SORUN TBMM GÜNDEMİNDE

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, çoğunluğu inşaat sektörü olmak üzere tekstil, ayakkabı, sağlık gibi hammaddesi ihracata ve dolayısıyla dövize endeksli sektörlerden gelen konkordato taleplerinin çığ gibi büyüdüğünü belirterek, bu konuda Meclis araştırması istedi.

Milletvekili, Çalıştığı şirketin konkordato ilanıyla ücretlerini alamayan işçi ve emekçilerin konkordatonun mağdur ettiği kesimlerin başında geldiğini, bu yöntemde bankaların kullandırdıkları kredi karşılığı rehinli alacakların işçi alacaklarının önüne geçtiğini, bu süreçte işçi alacaklarına çözüm olarak sunulan ‘Ücret Garanti Fonu’nun ise çözüm üretmekten uzak olduğunu belirtti.

Bu sıkıntıdan çok sayıda işçi ve ailelerinin mağdur olduğunu belirten Güzelmansur, konkordato mağduru ikinci kesimin ise “noter huzurunda ya da tapu dairesinde satış sözleşmesi yapmadan maket üzerinden ev satın alan vatandaşlar” olduğunu kaydetti.

Bunların hak talep edemediğini ifade etti.

Alacaklarını tahsil edemeyen şirketlerin de konkordato mağduru olduğunu belirten Hatay Milletvekili, bazı firmaların konkordato sürecini gizlilik içerisinde yürüttüğünü, bu talepten haberdar olmayan ve firmaya mal veya hizmet satan şirketlerin konkordato kararından sonra teminatlarının boşa çıktığını, alacaklarını tahsil edemediklerini hatırlattı.

Konkordato müessesini suistimal eden ve konkordatoyu rant için kullanan şirketler olduğuna dair de iddialar bulunduğunu hatırlatan Güzelmansur, konkordatoların yarattığı mağduriyetler ile suistimal edilip edilmediğinin tespiti için Meclis araştırması açılmasını istedi.

Ekonominin başına büyük dertler açmaya aday konkordato sorununa mutlaka el atılması gerektiği açık.

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