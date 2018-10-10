Koç Holding'den enflasyon ile mücadeleye destek

Koç Holding enflasyon ile mücadele programına belirli ürünlerde indirimle destek verecek.

Koç Holding tanıtımı dün yapılan enflasyonla mücadele programına bazı sektör ve ürünlerde yapacağı indirimlerle destek vereceğini açıkladı. Dün akşam yayımlanan bültende, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nı uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz" denildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun 15 yılın zirvesine çıkması ardından, dün "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı açıklarken, programa göre reel sektör de bu mücadele kapsamında yüzde 10 fiyat indirimine gitme kararı aldı.