Koç Holding’den önemli Yapı Kredi Bankası açıklaması | Ekonomi Haberleri

Koç Holding, Yapı Kredi Bankası’nın dolaylı ortağı UniCredit’in bankada doğrudan hissedar olmak istemesine yönelik çıkan haberlere ilişkin açıklık getirdi.

Yapı Kredi Bankası’na ilişkin dün yayınlanan haberlere yönelik Koç Holding'ten açıklama geldi. Çıkan haberlerde Yapı Kredi’nin dolaylı ortaklarından UniCredit'in ortaklığını doğrudan sahipliğe çevirmek istediği iddia edildi.

UniCredit, Yapı Kredi’de dolaylı ortak olmasının sebebi ise Koç Finansal Hizmetler’de yüzde 41 oranında paya sahipliğinden kaynaklanıyor. Koç Finansal Hizmetler ise Yapı Kredi üzerinde yüzde 81.9 oranında paya sahip durumda.

Koç Finansal Hizmetler, UniCredit ile Koç Holding'in ortak girişimi konumunda bulunuyor.

KOÇ HOLDİNG: ÖNEMLİ NİTELİKTE GELİŞME BULUNMAMAKTA

Koç Holding, Yapı Kredi Bankası’na ilişkin çıkan haberlere yönelik olarak “Kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta” açıklamasında bulundu.

KOÇ HOLDİNG’DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Basın-yayın organlarında, Şirketimiz ile Unicredit arasında, müşterek yönetime tabi ortaklıklarımız Yapı Kredi Bankası A.Ş. ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin mevcut hissedarlık yapılarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütüldüğü yönünde haberler çıkmıştır.

Portföyümüzde yer alan şirketlere ilişkin hissedarlık alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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