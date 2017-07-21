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Koç Grubu dünyanın en büyükleri arasında

21.07.2017 - 11:15

Fortune 500 Global listesinde Türkiye'den Koç Grubu yer aldı. Koç grubu 23 milyar 456 milyon dolarlık satış geliriyle 463’üncü sıraya yerleşti.

Her yıl düzenli olarak yayınlanan, dünyanın en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Global 2016 yılında toplam 27, 7 trilyon dolarlık bir satış geliri elde etti. Dünyanın 500 devinin kârı ise 1,5 trilyon dolar oldu.

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Sıralamada Türkiye’den ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Koç grubu yer aldı. Koç grubu 23 milyar 456 milyon dolarlık satış geliriyle 463’üncü sıraya yerleşti. Fortune 500 Global’deki şirketler tüm dünyada 67 milyon kişiye istihdam sağlarken, 34 ülkede temsil ediliyorlar.

İŞTE FORTUNE GLOBAL 500 LİSTESİNİN ŞAMPİYONLARI:


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