KOBİ'lere yeni destek paketi! | Ekonomi Haberleri

Kredi Garanti Fonu (KGF), Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı kapsamında yeni bir destek paketi hazırladı.

KGF’nin Avrupa Yatırım Fonu’ndan sağladığı 300 milyon TL’lik hibe ve kendi özkaynaklarından sağladığı 300 Milyon TL’lik destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak. "İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı" (COSME) kapsamında, KGF ve AYF iş birliği ile hayata geçirilen proje ile KOBİ'ler %80 KGF kefaletiyle 1.125.000 TL’ye kadar kredi kullanabilecek. KOBİ’lerin 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Proje kapsamında bankalar tarafından KOBİ'lere yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor.

Kredi Garanti Fonu sektör ayrımı yapmaksızın işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdam seviyesinin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. KGF, COVID-19 ile mücadele döneminde KOBİ’ler için hazırladığı yeni destek paketleri ile de özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, “Bu destek paketi KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kapsamında Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı içerisinde imzalanan protokolün devamı niteliğindedir. Bu destek paketi kapsamında vereceğimiz kefaletler ile KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırarak üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde, nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Mümkün olduğu ölçüde yaygın ve katma değerli alanlarda kullanmayı hedeflediğimiz bu destek paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Projeye başvurular bugün itibarıyla başlıyor.

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