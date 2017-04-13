KOBİ'lere sağlanan kredi 5 milyar TL'ye ulaştı

Hükümet 11 milyar liraya yakın bir paket hazırladığını hatırlatan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, KOBİ'lere sağlanan kredi tutarının bugün 5 milyar lirayı aşacağını, faydalanan işletme sayısının 200 bini geçeceğini söyledi.

NTV canlı yayınıda gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Hükümet 11 milyar liraya yakın bir paket hazırlamıştı. Ciroya göre bir tasnif yapmıştık. 10 Mart'ta ilk kredi verildi. Bugüne kadar 196 bin KOBİ'ye 4 milyar 875 milyon lira civarında verildi. Bugün 5 milyarı bulur, sayı da 200 bini geçer. Biz kredi geri ödemesinde de rahatlık sağlıyoruz. Bir yıl sonra anaparayı üçer aylık eşit taksitlerle iki yıl içinde öde diyoruz.

Yerli Otomobil işi kaybolmadı, özel sektörün önde olduğu bir modelle yürüyecek. Yerli otomobil için 2019'u hedefliyoruz, ilk modeli taksi olarak düşünüyoruz, elektrikli olmasını arzu ediyoruz.

YERLİ OTOMOBİL PROJESİ

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Biz aslında otomobil üretiyoruz. Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 75'i yurtdışına ihraç ediliyor. Biz özel sektörün önde olduğu bir modeli benimsedik. 2019'u hedefliyoruz. İlk modeli taksi olarak hedefliyoruz. Londra'da gördüğümüz taksiler gibi. Elektrikli olmasını arzu ediyoruz. Bataryada şu anda ulaşabildiğimiz range 300 kilometre. Dünyada trend elektrikli otomobilden yana. Temel sorun şu anda batarya. Bunların küçültülmesi , hatta bir cep telefonu büyüklüğüne kadar inmesi bekleniyor. Amacımız ticari ağırlıklı model. Biz bir marka yapmaya çalışacağız, otomobil yapmaktan ziyade. Bir otomobili üretip piyasaya sunmak için 1 milyar lira harcanıyorsa, marka olmak için en az beş katı harcamak gerekiyor. Babayiğitler var, görüşüyoruz.

ANTARKTİKA'YA BİLİM ÜSSÜ ÇALIŞMASI

İTÜ ağırlıklı bir kadro oluştu. Diğer üniversitelerden de var. 9 kişilik bir heyeti 26 Şubat'ta Antarktika'ya gönderdik. İstediğimiz şu hangi bölgeye yerleşelim. Bunu çalışıyorlar, incelemelerde bulundular. Antarktika anlaşmasını Meclis'ten geçirdik. Bize bir fizibilite etüdü oluşturuluyor. Biz orada sürekli kalmak istiyoruz. Şili bize beraber çalışalım önerisinde bulunuyor. Ortaklık konusunda çalışacağız. Cazip teklif olursa başlangıçta ortaklık şeklinde orada olmayı düşünüyoruz.

REFERANDUM SÜRECİ

Biz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi formalize ettik. Keşke muhalefet de önerileri sunsaydı. Keşke iki anayasayı Meclis'ten geçirip millete sunsaydık. Biz teklif ettik, buna da hayır dediler. Milletimiz evet-hayır yerine başkanlık sistemine ya da parlamenter sisteme evet deseydi. Hangisi uygun olursa onu seçecektik. Bu değişiklik Türkiye için bir inovasyondur. Bir yenileşmedir. Yenilenme olmadan büyüme olmaz.

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