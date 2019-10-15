KİT’lere 2020’de 24.3 milyar TL | Ekonomi Haberleri

Gelecek yıl KİT’lere 24.3 milyar liralık yatırım ödeneği verilecek.

Aslan payını TCDD ile BOTAŞ alacak. 2019’da TCDD’ye 3.9 milyar liralık ödenek verilmişti. 2020’de TCDD’nin ödeneği 8.5 milyar liraya çıkacak. BOTAŞ’ın da 2019 ödeneği 3.7 milyar liraydı.

BOTAŞ’a 2020’de 5 milyar liralık ödenek tahsis edilecek. Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) kapsamında, KİT’lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi. Buna göre, kamu payı yüzde 50’nin üzerinde olan KİT’lere programda, gelecek yıl için 24.3, 2021 için 26.3 milyar, 2022 için de 28.3 milyar lira ödenek teklif tavanı belirlendi. KİT’lere verilen ödeneğin yüzde 35’ini alan TCDD’ye 2021 için 9.2 milyar lira, 2022 için de 9.8 milyar lira bütçe ayrıldı. Et ve Süt Kurumu’na gelecek yıl 66 milyon lira ödenek verilirken, 2021 yılı için 71.5 milyon lira verilecek.

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