Kısa vadeli dış borç stokunda yükseliş

Kısa vadeli dış borç stoku, ağustos ayında geçen yılın sonuna göre yüzde 13,9 artarak 111,6 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın ağustos dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2016 sonuna göre yüzde 13,9 artarak 111,6 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,3 artarak 62,1 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 21,9 artarak 49,4 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2016 sonuna göre yüzde 18,4 artarak 38,8 milyar dolara çıktı.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 93,7 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 sonuna göre yüzde 9,3 artarak 17,8 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 14,8 artarak 93,7 milyar dolara yükseldi.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar 2016 sonuna göre yüzde 10,1 artarak 52,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar da yüzde 17,3 artarak 59 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, yüzde 37,4 azalarak ağustos sonu itibarıyla 107 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 429 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 52,2'si dolar, yüzde 29,8'i avro, yüzde 15'i TL ve yüzde 3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu. Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 173,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 22,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 15, Merkez Bankası yüzde 0,4, özel sektör ise yüzde 84,6 paya sahip oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 sonuna göre yüzde 6,1 artarak 15,6 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 17,6 artarak 15,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,9 artarak 18,3 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 4,1 artarak 12,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

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