‹ Önceki Haber Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Sonraki Haber › Perakende satış hacmi arttı Perakende satış hacmi arttı

Kısa vadeli dış borç stoku azaldı

17.10.2018 - 10:34
Kısa vadeli dış borç stoku azaldı

Kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta 2017 sonuna kıyasla yüzde 3,6 azalarak 114,3 milyar dolara geriledi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta 2017 sonuna kıyasla yüzde 3,6 azalarak 114,3 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,4 azalışla 62,3 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 0,4 düşüşle 50,6 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, ağustosta 2017 sonuna göre yüzde 14,7 azalarak 15 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,1 düşüşle 19,0 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 6,4 artışla 18 milyar dolara çıktı.

##$HABER_1449832$##

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, haziranda geçen yılın sonuna göre yüzde 21,9 azalarak 10,3 milyar dolara düştü.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları da yüzde 0,6'lık artışla 40,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 90,3 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu ağustosta geçen yılın sonuna göre yüzde 1,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştı. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise yüzde 5,8 azalarak 90,3 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 11,1 azalarak 46,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara borçlar yüzde 0,8 yükselerek 65,9 milyar dolar oldu.

Geçen yılın sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, yüzde 31,5 artarak ağustosta 146 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 2,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 52,6'sının dolar, yüzde 33,2'sinin euro, yüzde 11,5'inin TL ve yüzde 2,7'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Bu dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 175,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 18,2 milyar dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,1, Merkez Bankası'nın yüzde 0,9 ve özel sektörün yüzde 81 paya sahip olduğu görüldü. 


‹ Önceki Haber Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Sonraki Haber › Perakende satış hacmi arttı Perakende satış hacmi arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.764 Değişim: 0,30% Hacim : 4.052 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 98.582 17.10.2018 Yüksek 99.554
Açılış: 99.223
5,6895 Değişim: 0,07%
Düşük 5,6656 17.10.2018 Yüksek 5,7176
Açılış: 5,68575
6,5813 Değişim: -0,05%
Düşük 6,5510 17.10.2018 Yüksek 6,6105
Açılış: 6,58445
224,28 Değişim: 0,12%
Düşük 222,68 17.10.2018 Yüksek 224,99
Açılış: 224,01
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.