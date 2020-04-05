‘Kısa çalışmaya başvur istihdamını koru’ | Ekonomi Haberleri

Koronavirüsün etkisini arttırmasıyla hükümet de sıkı tedbirleri devreye aldı. İstihdamın korunması için kısa çalışma ödeneği başlatıldı. 29 sivil toplum kuruluşu ve sendika ortak açıklama yaparak işletmelere kısa çalışma ödeneğinden faydalanma çağrısında bulundu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; ekonomi dünyasını oluşturan 29 sivil toplum kuruluşu ve sendikadan ortak açıklamayla “Kısa çalışmaya başvur, istihdamını koru” açıklaması geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) yapılan açıklamaya göre aralarında TÜSİAD, TİSK, Türk-İş, Hak-İş, TESK’in de bulunduğu STK’lar, dünyanın neredeyse tamamının koronavirüs salgını etkisinde olduğuna dikkat çekildi. Türkiye’nin de bu konuda topyekûn bir mücadele verdiğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: “Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır. Bu salgına karşı 83 milyon hep birlikte mücadele vermektir. Bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, diri olduğumuzu herkese göstermektir.”

Üretim ve hizmet kapasitesini koruyarak üretmeye devam edilmesi ve istihdamın korunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bunun için hükümetimiz kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarını önemli oranda iyileştirdi. Bizler de şimdi hep birlikte diyoruz ki ‘Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde.’ Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkanı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım” ifadeleri kullanıldı.

KİMLER KATILDI

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kadın Girişimcileri Derneği, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Genç İşadamları Derneği, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye İş Kadınları Derneği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Noterler Birliği, TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, TÜRSAB ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği.

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