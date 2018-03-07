Kiğılı'dan halka arz açıklaması

Yönetim Kurulu Başkanı Kiğılı, 5 yılda yurtdışında 100 civarı mağazanın açmasının planlandığını, fonlarla ortaklık tekliflerine ve halka arza sıcak bakılmadığını belirtti.

Erkek hazırgiyimi alanında faaliyet gösteren Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, önümüzdeki dönemde Türk markalarının Balkan ülkeleri başta olmak üzere Avrupa'da hızlı bir büyüme sürecine gireceğini belirtirken; Kiğılı da bu kapsamda 5 yıl içinde yurtdışında 100 civarı mağaza açmayı planlıyor. Yatırımlarını özkaynakla yapacak olan şirket, fonlardan gelen ortaklık tekliflerine ya da halka arz seçeneğine ise sıcak bakmıyor.

Kiğılı'nın önümüzdeki dönem hedefleri ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Kiğılı, "Önümüzdeki 10 yıl Türk hazırgiyiminin olacak. Türk hazırgiyiminde asgari 8-10 markamızın önümüzdeki 10 yılda Avrupa pazarlarında cirit attığını göreceksiniz" dedi ve ekledi:

"Fransa hazırgiyimi çökmüş durumda, İngiltere çökmüş, Almanya zaten yok. İtalya'da sıkıntı var. Bir tek bayrağını sallandıran İspanya, o da nereye kadar gidecek belli değil. Gözümüzü artık batıya dikiyoruz. Çok yakında batıda Türk markalarının zaferini göreceksiniz."

##$HABER_1444517$##

Özellikle Balkan ülkelerinde Türk markalarının görüleceğini belirten Kiğılı, "Şu anda düğmeye basmış durumdayız. Sırbistan, Hırvatistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Slovakya, Slovenya, Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan. Hızlı şekilde buralara girişler olacak" dedi.

Kiğılı'nın da önümüzdeki dönemde yurtdışı odaklı büyüyeceğini belirten Kiğılı, "Türkiye'de gidecek fazla yerimiz kalmadı, olmadığımız 14 vilayet kaldı. Birkaç yıl zarfında bu vilayetlere de gireceğiz. Ama Türkiye yatırımımız bitmek üzere. Belki senede 3-5 mağaza ama 10 mağaza açmayacağız" diye konuştu.

Kiğılı yurtiçinde 67 ilde 225 mağaza ile faaliyet gösteriyor. Kiğılı'nın yurtdışında ise Avusturya, Fransa, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Özbekistan, Makedonya, Rusya, Libya, Türkmenistan, Suudi Arabistan ve Çin'in de aralarında bulunduğu 15 ülkede 26 mağazası bulunuyor.

Kiğılı, şu anda bunlara ek olarak Romanya ve Bulgaristan'da mağaza açmaya hazırlandıklarını söyledi.

Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem ise, "Yurtdışı ile alakalı büyüme planlarımız var. Önümüzdeki 5 yıl içinde 150 civarı mağaza açmayı planlıyoruz. Bunun 100'e yakını yurtdışında olacak. Hem kendimiz açacağız, hem franchise vereceğiz" diye konuştu.

FONLA ORTAKLIK VEYA HALKA ARZ PLANI YOK

Yurtdışı fonlardan kendilerine çok sayıda ortaklık teklifi geldiğini ancak hisse satışına ya da halka arza sıcak bakmadıklarını söyleyen Kiğılı, planladıkları yatırımları kendi bünyelerinde finanse edeceklerini söyledi.

Kiğılı, "Yurtdışı fonlardan bize çok teklif geliyor. En büyük sıkıntı şu; fon geliyor, ama işten anlamıyor. Şirketi hızlı büyüteceğim, 5-6 yıl zarfında satacağım diyor. Beş yıl sonra fon kendi hisessini satıyor, karşınıza yeni bir fon, yeni bir grup geliyor. Bu işin doğrusunu yüzde 100'ünü satmak. Onu da almıyor, işin başında sen duracaksın diyor. Birçok fon bize geldi...Gelen hepsiyle de görüşüyorum ama şu anda şu anda satın, ortak alın derseniz, buna da sıcak bakmıyorum. Piyasada yeteri kadar kredibilitimiz, bu yatırımları yapacak kapasitemiz var. Bugün bir fona ihtiyacımız yok" diye konuştu.

Halka arz gibi bir planları da olmadığını belirten Kiğılı, ileriki dönemlerde finansman ihtiyacı doğması halinde halka arzı düşünebileceklerini söyledi.

Kiğılı'nın verdiği bilgiye göre şirketin cirosu 500 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Şirket 2018'de 50 milyon lira yatırım planlıyor.