Kıdemde teknik çalışmalar tamamlandı

Kıdem tazminatıyla ilgili teknik çalışmaları dün itibariyle tamamlandığını açıklayan Bakan Müezzinoğlu, önümüzdeki süreçte hükümetin düzenlemeyi parlamentoya getirebileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kıdem tazminatıyla ilgili, "Kıdem tazminatıyla ilgili teknik çalışmaları dün itibariyle tamamladık. Yüzde 70 ortak paydada buluşmayı başarabilirsek önümüzdeki süreçte hükümet düzenlemeyi parlamentoya götürür" dedi. Müezzinoğlu, düzenlemenin dört ana başlıkta şekillendirileceğini bildirdi.

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu kıdem tazminatıyla ilgili bakanlıkta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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"Pozisyonuna göre koşullar işçinin aleyhine gelişiyor. Bu son derece net. Bu tabloyu kimsenin görmemezlikten gelme hakkı yok. Uzun süredir bu tablo 30, 40 yıldır en ideal şekilde yalnız çalışanın yüzde 20'si yüzde 25'i bu en ideali. Yüzde yüz istifade edebiliyor diyen de yok. Yüzde 20'si yüzde 25'lik kitle, kabul edilebilir karşılılığını aldığını söylüyor" diye konuştu.

DÖRT ANA BAŞLIKTA ŞEKİLLENECEK

Müezzinoğlu, "Yüzde 80'lik bir kitle tamamen mağdur. Bu kitlenin tamamen mağdur olduğunu gördüğümüz bunu iş veren görüyor. Sendika görüyor. Bunun bedelini çalışan insanımız ödüyor. Ana sorunu böyle görmek lazım. 13 milyon çalışanımızın 10 milyonun mağdur olduğu bir sisteme daha çok rıza mı göstereceğiz. Yoksa burayı güvenceli olacak. Hakkaniyetli olacak. Şeffaf olacak sürdürülebilir olacak. Bütün ana parametreleri binanın ana kolonları gibi işçi kardeşlerimizin alın terini koruyacak şekilde bu dört ana başlığın üzerine şekillendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE PARLAMENTOYA GELECEK

Kıdem tazminatıyla ilgili teknik çalışmaların dün itibariyle tamamlandığını belirten Müezzinoğlu, "Teknik çalışmaları dün itibariyle tamamladık. Bu tabloyu görüp niyetimiz bir an önce çözmek. Yüzde 70 ortak paydada buluşmayı başarabilirsek önümüzdeki süreçte hükümet düzenlemeyi parlamentoya götürür. Bir çalışma sürecine daha ihtiyacımız var" dedi.

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