Kıdem tazminatı yine gündemde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi programında, çalışma hayatını yakından ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; buna göre sosyal sigorta sistemi bir başka deyişle emeklilik sistemi yeniden düzenlenecek. Kıdem tazminatı ve esnek çalışma da gündeme gelecek. Program içinde dikkat çeken unsurların başında, sosyal sigorta sistemi geliyor. Programa göre, “mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak” amacıyla sosyal sigorta sistemi yeniden düzenlenecek. Türkiye’de bu yöndeki son düzenleme, 2008 yılında yapılmıştı. Yeni yapılacak çalışmada da, emekliliğe hak kazanma koşulları ve emeklilikle ilgili düzenlemeler, sistemin sürdürülebirliği açısından yeniden ele alınacak.

100 LİRA SÜRECEK Mİ

Bir diğer önemli vurguya göre de, istihdam teşviklerinin etki analizi yapılacak ve teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması sağlanacak. Bu kapsamda ise ilk aşamada, eylül ayı sonu itibariyle bitecek olan 100 liralık asgari ücret desteğinin değerlendirilmesi gerecek. Asgari ücret desteğinin fayda ve maliyet analizine bakılacak ve bu çerçevede bir karar verilecek. Programda bir diğer önemli detay da kıdem tazminatıyla ilgili. Bir süredir gündemde olmayan kıdem tazminatı reformu, yeni programa girdi. Daha önce kıdem tazminatlarının fona devredilmesi yönünde taslak çalışmalar yapılmış, ancak işçi ve işverenlerin böyle bir reform istemediğini belirtmesi üzerine düzenlemeler rafa kaldırılmıştı. Hükümetin 100 günlük eylem planında da söz konusu konu yer almamıştı. Programa göre, kıdem tazminatı reformu sosyal tarafların mutabakatıyla yapılacak.

ESNEK ÇALIŞMA

Esnek çalışma da önümüzde günlerde sık sık tartışılacak. Programda, kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmalarının sağlanacağı ifadelerine yer verildi. Esnek çalışma, halen mevzuatta bulunuyor. Ancak yetkililer, esnek çalışmanın mevzuata girmesine karşın uygulanmadığını belirtiyor. Önümüzdeki dönemde ise esnek çalışma modellerinin daha yaygın kullanılması için çalışılacak.

BES’TEKİ TEŞVİKLER

Kriz dönemlerinde kullanılan yarım çalışma ödeneği de, önemli çalışmalardan olacak. Yarım çalışma ödeneği, işverenin tam zamanlı olarak çalışanlarını istihdam edemediği dönemlerde, eksik kalan maaşın işsizlik sigortası fonundan karşılanmasını içeriyor. Söz konusu maaş desteği kısıtlı bir dönem için veriliyor. İşverenler, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle kısmi çalışma ödeneğinin tekrar yürürlüğe sokulmasını talep ediyor. Bireysel emeklilik sistemine çalışanların otomatik katılımını öngören düzenleme de, tekrar değerlendirilecek. Burada amaç sürdürülebilirlik olacak. Bu nedenle otomatik bireysel emeklilik sistemine verilen teşviklerin gözden geçirilmesi bekleniyor.