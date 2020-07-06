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Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

06.07.2020 - 12:04
Kıdem tazminatı tavanı belli oldu | Ekonomi Haberleri

Kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 liraya yükseldi. Rakam 2020 temmuz-aralık döneminde geçerli olacak.

Ocak-haziran döneminde 6 bin 730 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 7 bin 117 TL’ye yükseldi.

Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı da 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi. Bu rakam 2020'nin temmuz-aralık döneminde geçerli olacak.

Kıdem tazminatı tavan tutarı bir yıl içerisinde ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere iki kere değişiyor.


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