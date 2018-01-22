"KGF etkin bir şekilde çalışıyor"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, KGF'nin oldukça etkin bir şekilde çalıştığını belirtti.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kredi Garanti Fonu (KGF) yeni kefalet limiti tahsisi imza töreninde konuştu. KGF'nin oldukça etkin bir şekilde çalıştığını belirten Şimşek, “Hem mali disiplinin koruyacağız hem de reform yapacağız” dedi.

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İmalat sanayi yatırımlarına öncelik verildiğini belirten Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin üretken kapasitesini artırması gerektiğini ifade etti.

Gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin “son derece güçlü” olduğunu vurgulayan Şimşek, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı daha dayanıklı hale getirileceğini söyledi.