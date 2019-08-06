Kent Gıda'dan 54 milyon dolarlık yatırım | Ekonomi Haberleri

Kent Gıda'dan 54 milyon dolarlık yatırım
Kent Gıda üretim hattı kapasitesinin artırılmasına yönelik yaklaşık 54 milyon dolar yatırım yapacak.
Kent Gıda, üretim hattı kapasitesinin artırılmasına yönelik üç yıla yayılacak proje süresince yaklaşık 54 milyon dolarlık yatırım yapılmasına karar verdi. Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre yurt dışına ihraç amaçlı üretilen şeker kategorisindeki bitmiş ürünler için kullanılan mevcut makina üretim hattı kapasitesinin arttırılmasına ilişkin projenin 2019'dan başlamak üzere 2021'de tamamlanması ve faaliyete geçmesinin öngörüldüğü belirtildi.
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