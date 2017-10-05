‹ Önceki Haber Hepsiburada'dan dev operasyon merkezi Hepsiburada'dan dev operasyon merkezi Sonraki Haber › Honda üretim kapasitesini azaltıyor Honda üretim kapasitesini azaltıyor

Katalonya'ya S&P'den kötü haber!

05.10.2017 - 10:05

S&P, Katalonya`nın kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu sonrasında Katalonya özerk yönetiminin kredi notunu olası bir indirim için 'negatif' izlemeye aldı.

Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonrasında İspanyol hükümeti ile Katalan yönetimi arasındaki gerginliğin tırmandığına işaret eden S&P, siyasi çekişmenin tırmanmasının olası etkilerini değerlendireceğini vurguladı.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

S&P raporunda, Katalonya ile İspanya merkezi hükümeti arasında siyasi tansiyonun yükselmesinin Katalonya'nın kısa vadeli borçlanma enstrümanlarının tam ve zamanında refinansmanını şüpheye sokabileceği veya merkezi hükümetin Katalonya'ya finansal desteğinin etkinliğini baltalayabileceği izlenimi edinilmesi halinde kredi notunun bir kademe veya daha fazla düşürülebileceğini vurguladı.


Etiketler

  • S&P
  • İspanya
  • kredi notunu
  • Katalonya
‹ Önceki Haber Hepsiburada'dan dev operasyon merkezi Hepsiburada'dan dev operasyon merkezi Sonraki Haber › Honda üretim kapasitesini azaltıyor Honda üretim kapasitesini azaltıyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
104.406 Değişim: -0,14% Hacim : 2.602 Mio.TL Son veri saati : 15:18
Düşük 104.204 05.10.2017 Yüksek 105.048
Açılış: 104.796
3,5705 Değişim: -0,04%
Düşük 3,5666 05.10.2017 Yüksek 3,5801
Açılış: 3,5718
4,1957 Değişim: -0,15%
Düşük 4,1932 05.10.2017 Yüksek 4,2140
Açılış: 4,202
146,51 Değişim: 0,07%
Düşük 146,30 05.10.2017 Yüksek 146,91
Açılış: 146,41
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.