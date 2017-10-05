Katalonya'ya S&P'den kötü haber!

S&P, Katalonya`nın kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu sonrasında Katalonya özerk yönetiminin kredi notunu olası bir indirim için 'negatif' izlemeye aldı.

Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonrasında İspanyol hükümeti ile Katalan yönetimi arasındaki gerginliğin tırmandığına işaret eden S&P, siyasi çekişmenin tırmanmasının olası etkilerini değerlendireceğini vurguladı.

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S&P raporunda, Katalonya ile İspanya merkezi hükümeti arasında siyasi tansiyonun yükselmesinin Katalonya'nın kısa vadeli borçlanma enstrümanlarının tam ve zamanında refinansmanını şüpheye sokabileceği veya merkezi hükümetin Katalonya'ya finansal desteğinin etkinliğini baltalayabileceği izlenimi edinilmesi halinde kredi notunun bir kademe veya daha fazla düşürülebileceğini vurguladı.

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