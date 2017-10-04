Katalonya'nın İspanya ekonomisine katkısı ne kadar?

İspanya ekonomisinin yüzde 19'unu oluşturan Katalonya Özerk Yönetimi 222,5 milyar euroluk gayri safi milli hasılasıyla dikkat çekerken, bölgenin geçen yıl dünya ile yaptığı ticaret yaklaşık 143 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

İspanya'nın, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle tanımadığı bağımsızlık referandumuyla gündeme gelen Katalonya Özerk Yönetimi'nin geçen yıl yaptığı toplam dış ticaret yaklaşık 143 milyar euro olurken, bunun 2,6 milyar euroluk kısmı Türkiye ile gerçekleştirildi.

İspanya demokratik anayasının 1978'de kabulüyle ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesi, millet bazında tanımlanmış, ardından bölgeye özerklik verilmişti. Katalonya Özerk Yönetimi, İspanyol hükümetince yasa dışı olduğu önceden açıklanan, bağımsızlık yanlısı referanduma 1 Ekim'de gitti. Referandum sonucunda seçmenlerin yüzde 90,9'unun "evet" oyu kullandığı açıklandı.

Tartışmalı referandumla dünya gündeminde sıkça yer alan Katalonya Özerk Yönetimi, İspanya'nın gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 19'unu üreterek, ülkenin diğer bölgelerine göre daha güçlü bir ekonomik görünüm ortaya koyuyor.

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İspanya'nın diğer bölgelerine göre daha gelişmiş bir ekonomisi olan Katalonya'nın başlıca gelir kaynaklarını hizmet, sanayi ve tarım sektörü oluşturuyor. Bölgenin başkenti Barselona, turizm ve Avrupa'nın dizayn, biyoteknoloji merkezi olarak bölge ekonomisine önemli katkı yapan bir şehir olarak önemli bir yer tutuyor.

GEÇEN YILKİ GSMH YAKLAŞIK 222,5 MİLYAR EURO

İspanya'da 7,5 milyonluk nüfusuyla toplam nüfusunun yüzde 16'sını oluşturan Katalonya'nın geçen yıl gayri safi milli hasılası yaklaşık 222,5 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Katalonya, geçen yıl elde ettiği 29 bin 576 euroluk kişi başına düşen milli gelirle, 24 bin 100 euro olan İspanya'nın kişi başına düşen milli gelirini geride bırakmayı başardı.

Ekonomik veriler açısından İspanya genelinden daha iyi bir konumda bulunan Katalonya bu başarısını işsizliği azaltmaya da yansıttı. Geçen yıl işsizlik oranı İspanya genelinde yüzde 20'nin üzerinde kalırken, aynı dönemde Katalonya'da yüzde 14,9 seviyesinde gerçekleşti.

TURİZM ÖNE ÇIKIYOR

UNESCO ödüllü Katalan mimar Antoni Gaudi’nin eserlerinin de yer aldığı Katalonya'nın başkenti Barselona, bölge için büyük turizm potansiyeli taşıyor.

Bölgenin gelirlerinin yüzde 15'ini turizm oluştururken, Katalonya'yı geçen yıl ziyaret eden turist sayısı 17,9 milyona, aynı dönemde turizmden elde edilen gelir de 16,6 milyar euroya ulaştı.

TÜRKİYE-KATALONYA TİCARET HACMİ YAKLAŞIK YÜZDE 24 ARTTI

Bölgenin dış ticaret hacmi geçen yıl 142,7 milyar euroyu bulurken, geçen yıl yapılan ihracatta motorlu kara taşıtları, aksam ve parçaları, plastik ve mamulleri, makina ve parçaları, eczacılık ürünleri ve elektrikli aletler öne çıkan kalemler oldu.

Katalonya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi ise geçen yıl 2,6 milyar euroya ulaştı. Türkiye'nin bölgeyle olan ticaret hacmi 2015'de 2,4 milyar euro, 2014'te ise 2,1 milyar euro seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece, iki taraf arasındaki ticaret hacmi son 3 yılda yüzde 24 artış gösterdi.

Türkiye'nin bölgeye ihraç ettiği başlıca ürünleri, örülmüş ve örülmemiş giyim eşyası, motorlu kara taşıtları, aksam ve parçaları, makine ve parçalarıyla elektrikli aletler oluşturdu.

Katalonya'nın en çok ihracat yaptığı ilk üç ülke Fransa, Almanya ve İtalya olurken, Türkiye bu listede 11. sırada yer aldı. Bölgenin en çok ithalat yaptığı ülkeler ise Almanya, Çin ve Fransa olarak kayıtlara geçti. Türkiye, Katalonya'nın en çok ithalat yaptığı 15. oldu.

YATIRIMLAR GERİLİYOR

Bölgede son zamanlarda yoğunlaşan bağımsızlık yönündeki çalışmalar, Katalonya'nın yabancı yatırımcıların gözündeki cazibesini az da olsa yitirmesine neden oldu.

Katalonya'ya gelen doğrudan yatırımlar 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 4 milyar 800 milyon euroya geriledi. Katalonya'da süren ve giderek artan belirsizlik, özellikle turizm alanında bölgeye gelecek yatırımları da olumsuz etkilemeye başladı.

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