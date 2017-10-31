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Katalonya'nın bağımsızlık ilanı iptal edildi

31.10.2017 - 15:19

İspanya Anayasa Mahkemesi Katalonya parlamentosunun bağımsızlık ilanını iptal etti.

İspanya anayasa mahkemesi, Katalonya bölge parlamentosunun Cuma günü yaptığı bağımsızlık ilanını iptal etti. Açıklamayı anayasa mahkemesi sözcüsü yaptı.

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Katalan bölge parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık kararı almasından birkaç saat sonra İspanyol hükümeti parlamentoyu feshetti, hükümeti görevden aldı ve 21 Aralık'ta bölgesel seçimler yapılmasına karar verdi.


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  • Katalan bölge
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