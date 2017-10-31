Katalonya'nın bağımsızlık ilanı iptal edildi

İspanya Anayasa Mahkemesi Katalonya parlamentosunun bağımsızlık ilanını iptal etti.
İspanya anayasa mahkemesi, Katalonya bölge parlamentosunun Cuma günü yaptığı bağımsızlık ilanını iptal etti. Açıklamayı anayasa mahkemesi sözcüsü yaptı.
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Katalan bölge parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık kararı almasından birkaç saat sonra İspanyol hükümeti parlamentoyu feshetti, hükümeti görevden aldı ve 21 Aralık'ta bölgesel seçimler yapılmasına karar verdi.
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