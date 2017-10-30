Katalonya'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü

Katalonya bölge parlamentosunun Cuma günü İspanya'dan bağımsızlık ilan etmesinin ardından, ülkenin birliğinden yana yüz binlerce kişi dün Barselona'da sokaklara döküldü. Bu, sessiz çoğunluk denilen büyük grupların, bağımsızlık girişimleri hız kazanırken göstermedikleri tepkinin şimdi çok büyük gösterilerle açığa çıkması olarak görülüyor.

Dün açıklanan bir kamuoyu yoklamasına göre, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasına kaşı çıkan siyasi partiler, ilk kez küçük bir oranda da olsa, öne geçtiler. Merkezi hükümet, ülkenin 40 yılda yaşadığı en ciddi siyasi krizi çözmek için Katalonya bölgesinde yeni seçimler yapılacağını açıkladı.

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Anketler ve son dönemdeki seçimler, zaten özerk olan zengin Katalonya bölgesindeki seçmenlerin yaklaşık yarısının İspanya'dan ayrılmak istemediğini gösteriyor. Ancak ayrılık yanlısı hareketin çok yankılanan kampanyası nedeniyle mevcut kriz bir kesin adım noktasına getirildi.

Katalonya bölge parlamentosu, Cuma günü İspanya'dan bağımsızlık ilan etti. Oylamayı boykot eden üç muhalefet partisinin milletvekilleri parlamentoyu terk etti.

İspanya merkezi hükümeti de, Katalonya lideri Carles Puigdemont'u görevden alarak bölge parlamentosunu feshetti ve 21 Aralık'ta seçim yapılacağını duydurdu.

Katalonya bölgesel yönetimi, 1 Ekim'de İspanyol yasalarına göre yasadışı kabul edilen ve ayrılık karşıtlarının çoğunun boykot ettiği referandumun ardından, bağımsızlığı uygulama yetkisine sahip olduğunu savunuyor.

Binlerce İspanyol bayrağıyla "Viva España" şarkısını söyleyen birlik yanlıları, krizin başlangıcından bu yana İspanya'nın birliği için en büyük desteği gösterdiler. Bu durum, Katalonya'nın kendi içindeki bölünmenin de derinliğini gösteriyor.

Sigma Dos tarafından El Mundo gazetesi için 1,000 kişinin katılımıyla yapılan kamuoyu yoklamasına göre birlik yanlısı partiler yüzde 43.4, Katalonya'nın bağımsızlığını destekleyen partiler ise yüzde 42.5 oranında destek görüyor.

Madrid hükümeti, Puigdemont dahil, ayrılık yanlısı bütün Katalan siyasetçilerin yeni yapılacak seçime katılabileceklerini duyurdu.

Puigdemont dün Madrid'in Katalan yönetimine el koymasına karşı barışçı bir direniş gösterilmesini istedi ancak İspanyol yetkililer Barselona'da yönetime el koyarken ayrılıkçıların nasıl bir tavır izleyeceği belli değil.

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