İspanya dışişleri bakanı, "Katalan liderin sözleri bir hileden ibaret" şeklinde açıklama yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Katalan bölgesi liderinin dün yaptığı açıklamaların, İspanya anayasası çerçevesinde müzakerelerin mümkün olduğunu söylemesine rağmen, bir "hileden" ibaret olduğunu söyledi.

Dastis, Fransız Europe 1 radyosunda bugün yaptığı açıklamada, Carles Puigdemont'un Katalan parlamentosundaki sözleriyle "bir şey söyleyip tam tersini yapmasının hile" olduğunu" söyledi.

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Puigdemont, dün bölgenin bağımsızlığını resmen ilan etme noktasına varmayan bir açıklamayla, Katalonya'nın geleceği için Madrid hükümetiyle müzakere çağrısı yaptı. Bu gelişme, euro bölgesi üyesi olan İspanya'da istikrarsızlık kaygılarını hafifletti.

Katalonya'da yeni bir referandum daha yapılması ihtimali hakkında bir soruya yanıt olarak Dastis, İspanyol anayasasının buna izin vermeyeceğini söyledi.

Dastis, "Sadece bir kısım Katalan'ın İspanya'nın tümü adına karar vermesini kabul edemeyiz" dedi.