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Karsan'ın işlem sırası durduruldu

31.10.2017 - 11:23

Karsan hisselerindeki sert yükseliş sonrası işlem sırası durduruldu.

Karsan hisseleri yüzde 15 civarı sert yükselişle işlem görürken, hissede devre kesici işlem uygulaması başlatıldı. En çok yükselen hisseler arasında birinci, işlem hacminde de ikinci sırada yer alan Karsan hisseleri saat 1050 itibarıyla yüzde 15 primle 2 liradan işlem görüyor.

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Karsan'dan yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Star gazetesinde yer alan bir haberde, yerli otomobil projesinde, otomobili yapacak şirketlerin hafta sonuna kadar açıklanacağı; Cumhurbaşkanı'na sunulan son listede Karsan, Vestel, BMC, Fiba, Sanko, Koç ve Kale gibi şirketlerin yer aldığı belirtildi.

Haberde yer alan şirketlerden Vestel Elektronik hisseleri de yüzde 4.2 yükselişle 8.74 liradan işlem görüyor. Hisse işlem hacminde de ilk sırada yer alıyor.


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