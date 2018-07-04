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Karsan 129 milyon TL satış yapacak

04.07.2018 - 08:32
Karsan 129 milyon TL satış yapacak

Karsan Romanya'da 105 araçlık ihaleye en iyi teklifi verdi, 129 milyon TL satış yapacak.

Karsan Romanya'da 105 adet dizel araç satış ihalesine en iyi teklifi verdiğini ve ihale sonucu 129 milyon lira tutarında satış yapacağını açıkladı. Satış tutarı Karsan'ın geçen yılki cirosunun yüzde 13.1'ine karşılık geliyor.

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İhale, 105 adet dizel araç alımının yanı sıra 3 yıllık bakım sözleşmesini kapsıyor. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre; Brasov Belediyesi'nin açtığı ihalede sözleşme imzalandıktan sonra bu ve gelecek yıl partiler şekilnde yapılacak teslimat sonucu 129 milyon lira ciro elde edilecek.


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