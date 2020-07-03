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KARDEMİR'in genel kurul toplantı tarihi belli oldu

03.07.2020 - 09:04
KARDEMİR'in genel kurul toplantı tarihi belli oldu | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR, genel kurul toplantısının 27 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, yönetim kurulunun 2 Temmuz'da yapılan toplantısında, şirketin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısının 27 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

Fabrikanın 30 Mart'ta yapılacağı ilan edilen genel kurul toplantısı, yönetim kurulu kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenmişti.


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