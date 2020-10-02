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KARDEMİR'in Genel Kurul tarihi belli oldu

02.10.2020 - 09:36
KARDEMİR'in Genel Kurul tarihi belli oldu | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR, Genel Kurulunun 2 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Yönetim Kurulunun bugün yapılan toplantısında, grupların yönetim kurulu üyeleri adaylarının seçiminin olacağı olağanüstü genel kurulunun 2 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi: "Grupların yönetim kurulu üyeleri adaylarının seçimi için 'A' grubu hisse sahiplerinin , 'B' grubu hisse sahiplerinin ve 'D' grubu hisse sahiplerinin genel kurul adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verilmiştir."


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