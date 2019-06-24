KARDEMİR'den satış duyurusu | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR, inşaat demiri, kütük, blum, profil, köşebent, ray, kalın yuvarlak, maden direği, kangal, çubuk ve pik satışının programlandığı bildirildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, satış prosedürüne göre Temmuz-Eylül 2019 döneminde fiyat listeleri üzerinden ürün satışının programlandığı belirtildi.

Mal miktarının yüzde 30 taahhütlü, yüzde 70 serbest olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Nervüllü inşaat demiri 135 bin, 40 bin 500 ve 94 bin 500 ton. Kütük blum 219 bin, 65 bin 700 ve 153 bin 300 ton. Profil köşebent ray 106 bin, 31 bin 800 ve 74 bin 200 ton; kalın yuvarlak maden direği, kangal-çubuk 111 bin 500, 33 bin 450 ve 78.050 ton; pik 10, 3 ve 7 bin ton. Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla alabilecekleri ürün miktarını gösteri?r liste ile 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 17.30'a kadar şirketimizin satış müdürlüğüne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tüm müşterilerimize duyurulur."