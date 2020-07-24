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KARDEMİR'den 200 milyon dolarlık çevre yatırımı

24.07.2020 - 16:05
KARDEMİR'den 200 milyon dolarlık çevre yatırımı | Ekonomi Haberleri

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), 200 milyon dolarlık çevre yatırımı yaptığı bildirildi.

Fabrika tarafından yayımlanan faaliyet raporunda yer alan açıklamada, yeşil bir KARDEMİR için çalışıldığı ve bu amaçla birçok projenin hayata geçirildiği belirtildi.

Üretim konusunda bu yıl 2,5 milyon tonun aşılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Fiili kapasitelerimizi 3 milyon tonun üzerine taşıdık ve kuracağımız yeni bir yüksek fırınla hedeflediğimiz 3,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaşacağız. Tüm bunları yaparken, çevre ve insan odaklı yatırımlarımızı da hiç aksatmadık. Bugüne kadar 150 milyon dolarlık çevre yatırımını realize ettik. Halen 50 milyon dolarlık çevre yatırımımız devam ediyor. Bu yıl en önemli hedeflerimizden biri de bu yatırımları da tamamlayarak 'Yeşil KARDEMİR'i ortaya çıkarmak olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Değişen üretim teknikleri ve tüketim taleplerine göre çeşitlenen ürünlere paralel olarak günümüz dünyasında dijitalleşmenin çığ gibi yayıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Dünya dijital bir ortama kayıyor. Bu nedenle iyi planlanmış bir dijital dönüşüm stratejisi ile tüm süreçlerimizi yeniliyoruz. Daha hızlı, daha esnek ve daha dijital bir üretim ve yönetim yapısına doğru yol alıyoruz. Sertifikasyon süreçlerimizi tamamlıyor, ürünlerimizin uluslararası pazarlara hazır hale getiriyoruz. En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın refah ve mutluluğu hep en önceliğimiz oldu. KARDEMİR'i daha güçlü ve rekabetçi hale getirmek, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, hissedarlarımızın ve içinde hayat bulduğumuz toplumun mutluluğunu sağlayarak, sürdürülebilir başarıları yakalamak için samimi ve yoğun bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."


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