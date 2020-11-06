KARDEMİR'de üst düzey değişiklik | Ekonomi Haberleri

Yönetim kurulu üyeliğine Mustafa Yolbulan, Muhammet Ali Oflaz, Fatih Mehmet Erkoç, Yusuf Canbolat, Kamil Güleç, Mustafa Aydın, Prof. Dr. Ercüment Arvas ve Ömer Demirhan seçilmişti.

Açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Faruk Akşit'in, mevcut projeleri ve görevi nedeniyle şirkete yeterli zamanı ayıramayacağını ifade ederek görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin bugünkü yönetim kurulu toplantısında görev dağılımının yapıldığı belirtilerek, "Yönetim Kurulu Başkanlığına Alparslan Bayraktar'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Erdal Erdem'in seçilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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