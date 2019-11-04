‹ Önceki Haber Marmarabirlik alım bütçesini 340 milyon lira olarak belirledi Marmarabirlik alım bütçesini 340 milyon lira olarak belirledi

KARDEMİR'de üst düzey değişiklik

04.11.2019 - 17:42 | Son Güncelleme :
KARDEMİR'de üst düzey değişiklik | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Yolbulan seçildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, yönetim kurulunun bugünkü toplantısında, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç yeniden aday olmadığı, seçim sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Yolbulan'ın getirildiği belirtildi.

##$HABER_1458332$##

Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine ise yeniden Ömer Faruk Öz'ün seçildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu başkanlığı ve başkan vekilliği seçimi yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Yolbulan, Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine Ömer Faruk Öz seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mehmet Erdoğan'ın, üyeliklere Murat Yolbulan, Talat Yılmaz ve Hüseyin Çağrı Güleç'in, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Burcay Yavuz'un atanmalarına karar verilmiştir."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.088 Değişim: 1,65% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.144 04.11.2019 Yüksek 100.441
Açılış: 99.267
5,7369 Değişim: 0,52%
Düşük 5,6838 04.11.2019 Yüksek 5,7407
Açılış: 5,7072
6,3917 Değişim: 0,18%
Düşük 6,3455 04.11.2019 Yüksek 6,3990
Açılış: 6,3799
278,25 Değişim: 0,13%
Düşük 276,01 04.11.2019 Yüksek 278,57
Açılış: 277,90
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.