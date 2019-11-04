KARDEMİR'de üst düzey değişiklik | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Yolbulan seçildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, yönetim kurulunun bugünkü toplantısında, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç yeniden aday olmadığı, seçim sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Yolbulan'ın getirildiği belirtildi.

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Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine ise yeniden Ömer Faruk Öz'ün seçildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu başkanlığı ve başkan vekilliği seçimi yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Yolbulan, Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine Ömer Faruk Öz seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mehmet Erdoğan'ın, üyeliklere Murat Yolbulan, Talat Yılmaz ve Hüseyin Çağrı Güleç'in, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Burcay Yavuz'un atanmalarına karar verilmiştir."

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